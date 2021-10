Sono soltanto 2 i casi di infezione rilevati dall’Asrem nelle ultime 24 ore, come emerge dal bollettino di oggi 6 ottobre. 2 casi, uno a Campomarino e uno a Portocannone, a fronte di 269 tamponi molecolari. Il tasso di positività pertanto torna al di sotto dell’1%, e oggi si attesta sullo 0.7%.

Nel frattempo si registrano anche 7 guariti (tra cui 3 a Fornelli) e dunque il numero di attualmente positivi in regione si fissa a 97.

Nessuna novità per quanto riguarda le ospedalizzazioni: anche oggi non si registra alcun ricovero, ma neanche alcuna dimissione. Restano 2 i pazienti assistiti in Malattie Infettive e 1 in Terapia intensiva, in condizioni più critiche.

Oggi in Italia si sono registrati 3.235 casi di infezione al Sars-Cov-2, per un tasso di positività dell’1.1%. Allo stesso tempo oggi il numero di positivi scende sotto quota 90mila. 39 il dato delle vittime Covid nelle ultime 24 ore nel Paese. Quanto ai ricoveri, prosegue la diminuzione dei posti letto occupati: rispetto a ieri i reparti ordinari segnano un -96 e le Terapie intensive un -18.