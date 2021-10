5 ottobre – Nessun ricovero ma 10 positivi, 2 a Campomarino: 3 classi in Dad

10 nuovi positivi su 451 tamponi. Cinque i guariti in 5 comuni diversi, mentre il totale dei pazienti attualmente positivi è di 102. Non ci sono grosse novità negli aggiornamenti odierni relativi al covid, e la situazione negli ospedali è stazionaria: tre complessivamente i ricoverati, due in malattie infettive e uno in terapia intensiva. Tra i 10 nuovi casi due a Campomarino, comune dove è risultata positiva una prof e dove fino a nuove disposizioni ci sono tre classi dell’Istituto omnicomprensivo in Dad.