Angelina e Michele festeggiano 45 anni di matrimonio

Una vita matrimoniale che dura da 45 anni e che emana una fiamma viva di amore, fedeltà e rispetto come se fosse il primo giorno. Questi valori vi hanno accompagnato giorno dopo giorno rendendovi capaci di affrontare ogni evento tenendovi stretti mano nella mano.

Avete riso, avete pianto, avete gioito e così continuate ad amarvi e ad essere uniti come il primo giorno e noi non possiamo far altro che seguire il vostro splendido esempio d’amore e di vita.

Tanti auguri per il vostro 45° anniversario di matrimonio da Carmine, Francesca e Michele. Vi vogliamo bene.