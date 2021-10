Ieri in Molise 2 contagi su 268 tamponi. 0 i guariti e i ricoveri

4 CONTAGI, TASSO DI POSITIVITà ALL’1.1%

Sono 4 i nuovi casi di infezione accertati dall’Asrem, pari all’1.1% dei tamponi fatti (364). I nuovi infetti sono a Campobasso (2), a Busso (1) e a Ferrazzano (1). Buone notizie sul fronte dei guariti: oggi sono 15 e dunque il numero degli attualmente positivi scende sotto quota 100, a 97. Guariti 3 di Montenero, 3 di Termoli, 2 di Agnone, 2 di Frosolone ma anche in altri 5 comuni.

1 RICOVERO MA ANCHE UN TRASFERIMENTO DA MALATTIE INFETTIVE A REPARTO NON COVID

Purtroppo c’è un nuovo ricovero in Malattie Infettive: si tratta di un paziente di Civitanova del Sannio. Il bilancio nel reparto però è in pari (2 ricoverati in tutto) perchè un paziente di Gildone, ricoverato da pochi giorni, è stato trasferito. Non è stato dimesso dall’ospedale, ma attualmente si trova in un reparto non Covid del Cardarelli. Evidentemente si è negativizzato ma permangono complicazioni cliniche, che probabilmente non hanno nulla a che fare col Sars-Cov-2.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati registrati 1.612 nuovi casi di contagi, per un tasso di positività dell’1.3% (ieri 1%). 37 le vittime mentre i ricoveri sono in aumento rispetto a ieri: +41 quelli nei reparti ordinari e +6 quelli in Terapia intensiva.