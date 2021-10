31 ottobre – In Infettive un ricovero e una dimissione. Solo un contagio

Ieri in Molise 5 contagi (su 313 test) e 10 guariti. 0 i ricoveri

UN RICOVERATO E UN DIMESSO IN MALATTIE INFETTIVE

Bilancio in pari nel reparto covid ordinario del Cardarelli dove nelle ultime 24 ore, come riporta l’ultimo bollettino dell’Asrem, c’è stato il ricovero di un paziente di Gildone ma altresì la dimissione di un degente con residenza a Santa Croce di Magliano. Pertanto restano 5 le persone assistite in reparto, cui si aggiungono 2 intubate, e in condizioni cliniche più complesse, in Terapia intensiva.

UN SOLO CONTAGIO, TASSO DI POSITIVITà ALLO 0.5%

Il tasso di positività torna ad abbassarsi in Molise: oggi su 192 tamponi molecolari solo uno (riferito a una persona di Campobasso) è risultato positivo al Sars-Cov-2. Non si segnalano nuovi guariti dunque gli attualmente positivi accertati in regione risultano essere 115.

CAMPAGNA VACCINALE, GLI AGGIORNAMENTI SULLE PRENOTAZIONI

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 4.526 casi di contagio, per un tasso di positività dell’1.3% (ieri 1%). Le vittime riportate nell’ultimo bollettino della Protezione civile sono 26 ma aumentano i ricoveri ordinari (+47 rispetto a ieri). Le Terapie Intensive registrano invece 4 posti letto occupati in meno rispetto a 24 ore fa.