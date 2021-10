30 ottobre – 5 positivi, i guariti sono il doppio. Stabili i ricoveri

Ieri (29 ottobre) in Molise un solo contagio, un trasferimento da Malattie Infettive alla Rianimazione e 4 guariti.

E’ abbastanza confortante il quadro che emerge dal bollettino covid diramato oggi – 30 ottobre – dall’Asrem. Il tasso di positività è all’1,6% (ieri era 0,2%): cinque i nuovi contagi accertati rispettivamente ad Acquaviva di Isernia, Casacalenda, Fornelli, Isernia e San Martino in Pensilis. Sono 114 i molisani con un’infezione da Sars-cov-2. Oggi i guariti sono il doppio dei nuovi positivi. Si tratta di cittadini di Casacalenda (3), Campobasso e San Giovanni in Galdo (due guarigioni a testa), Campomarino, Jelsi e Larino. Le persone che si sono negativizzate sono attualmente 14.052.

Stabili i ricoveri in ospedale: non ci sono nuovi ingressi nè dimissioni. In Terapia Intensiva sono intubati due pazienti, mentre sono cinque i degenti nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli.

I DATI NAZIONALI – Oggi in Italia si registrano 4878 nuovi positivi (in calo rispetto a ieri, quando sono stati accertati 5.335 contagi). Sono invece 37 le vittime in un giorno (quattro in più rispetto a ieri). A renderlo noto il Ministero della Salute. Negli ospedali aumentano i ricoveri (+49) nei reparti ordinari dove vengono assistite 2.707 persone, mentre sono in lieve diminuzione (-3) i degenti in terapia intensiva: attualmente sono 346 i pazienti intubati.