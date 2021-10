3 ottobre – Solo 2 positivi. Covid e antinfluenzale, via libera al doppio vaccino

Ieri in Molise 5 nuovi contagi, 0 guariti e un ricovero in Infettive

2 CONTAGI SU 268 TAMPONI. 0 GUARITI

Bollettino scarno quello di oggi 3 ottobre: in Molise i nuovi contagi sono solo 2, a conferma di come le infezioni stiano scemando sempre più. Anche perchè da giorni (con la piccola eccezione di ieri) il tasso di positività è sotto l’1%. Oggi è allo 0.75 (praticamente un punto percentuale meno di ieri ma simile al tasso giornaliero degli ultimi 4 giorni) per effetto di due casi – che si riferiscono a cittadini di Bojano e Isernia – su 268 tamponi molecolari.

Zero oggi i guariti e pertanto gli attualmente positivi diventano 108.Dopo il nuovo ricovero di ieri, oggi non si registra alcuna ospedalizzazione. Restano dunque 2 i pazienti in Malattie Infettive e 1 in Rianimazione.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 2.968 nuovi casi di infezione (tasso di positività all’1%) e 33 morti (ieri 25). Stabili i posti letto occupati in Terapia Intensiva: rispetto a ieri ce n’è solo 1 in meno. -66 invece i ricoveri in area non critica.

COVID-19 E ANTINFLUENZALE, VIA LIBERA ALLA DOPPIA SOMMINISTRAZIONE

Via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e di quello antinfluenzale. È quanto prevede una circolare del Ministero della Salute che informa che “sarà possibile programmare la somministrazione dei due vaccini (antinfluenzale e anti Covid), nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale, nella medesima seduta vaccinale, fermo restando che una eventuale mancanza di disponibilità di uno dei due vaccini non venga utilizzata come motivo per procrastinare la somministrazione dell’altro”.

La “doppia vaccinazione” sarà possibile in particolare per alcune categorie di soggetti per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e che siano allo stesso tempo eleggibili per la vaccinazione anti Sars-Cov-2 (come i gruppi individuati per la terza dose o le persone over 60 non ancora vaccinate).

Sarà possibile effettuare la somministrazione concomitante dei due vaccini ad eccezione che nel caso dei vaccini vivi attenuati (come Astrazeneca e Janssen) “per i quali può essere considerata valida una distanza minima precauzionale di 14 giorni prima o dopo la somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2”.