Ieri in Molise 8 positivi su 328 tamponi (2,4%), 0 guariti e nessuna novità a livello ospedaliero.

La buona notizia è un solo caso positivo su 426 tamponi refertati, quella cattiva del bollettino di oggi 29 ottobre dell’Azienda sanitaria regionale del Molise è il trasferimento di un paziente dal reparto ordinario di Malattie infettive alla Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Si tratta nello specifico del degente residente a Toscolano Maderno, paese della provincia di Brescia, che esattamente una settimana fa entrava in ospedale a causa delle complicazioni dovute all’infezione da covid-19 e che nelle ultime ore si è aggravato. Restano 7 i pazienti ricoverati al Cardarelli con il coronavirus ma adesso 2 sono in Rianimazione e 5 in Malattie infettive.

Nella giornata di oggi il tasso di positività è stato molto basso e si attesta allo 0,2% per effetto dell’unico contagio riscontrato a Isernia. Sono invece 4 i guariti, 3 a Portocannone e 1 ad Agnone. Scende quindi a 119 il numero degli attualmente positivi in regione.

I DATI NAZIONALI

Anche oggi c’è un leggero aumento del numero totale di positivi che emerge a livello nazionale, seppure il tasso di positività sia basso (1,1%). Sono infatti 5.335 nuovi positivi ma il numero dei tamponi è di 474.778. Si sono registrate purtroppo 33 vittime, mentre sono in lieve aumento dei ricoveri, 41 in più nei reparti ordinari e 2 in terapia intensiva.