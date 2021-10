27 ottobre – 12 casi su circa 500 tamponi e nuovo ricovero in Malattie Infettive

Ieri in Molise 24 contagi su 691 test, 1 guarito e 0 ricoveri

NUOVO RICOVERO COVID IN OSPEDALE, SONO 6 I DEGENTI IN INFETTIVE

Si registra un nuovo ricovero di un paziente Covid al Cardarelli, reparto Malattie Infettive. Si tratta di una persona del capoluogo, che si trova nello stesso reparto dove ci sono altre 5 persone. A queste si aggiunge un paziente intubato e assistito nella Terapia Intensiva Covid.

12 NUOVI CONTAGI, TASSO DI POSITIVITà AL 2.5%

12 nuovi positivi emersi in Molise nelle ultime 24 ore a fronte di 476 tamponi molecolari. I contagi arrivano da Campobasso, Termoli, Bojano, Isernia, Santa Croce di Magliano e altri due comuni. Ieri i nuovi casi erano 24, lunedì 1 solo. Dunque nei primi tre giorni della settimana sono già 37 i positivi al Sars-Cov-2. In totale in regione sono attualmente 114. Oggi non si è registrato alcun guarito, ieri 1 solo ma lunedì ben 21.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 4.598 nuovi casi di Sars-Cov-2, pari a un tasso di positività rispetto ai tamponi fatti dell’1%. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 50 (ieri 48, il giorno prima ancora 30) arrivando a sfiorare quota 132mila dall’inizio della pandemia. Rispetto a ieri sono identici i posti letto occupati nelle terapia intensive mentre crescono di 11 unità i ricoveri ordinari.