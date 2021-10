Ieri in Molise 5 contagi (su 146 test), 1 ricovero e 0 guariti

1 CONTAGIO E 21 GUARITI

C’è solo un caso di positività (a Campobasso) tra i 296 tamponi processati nelle ultime 24 ore dall’Asrem. Il tasso di positività dunque si abbassa allo 0.3%. Buone notizie sul fronte dei guariti: oggi sono ben 21. I numeri maggiori a Frosolone (5), Agnone (3). Guariti anche in altri 9 comuni.

1 PERSONA DIMESSA DA MALATTIE INFETTIVE

Una persona di Petacciato è stata dimessa dal reparto di Malattie Infettive. Sebbene non dimessa dall’ospedale, la persona in questione non si trova più in un reparto Covid. Dunque nel reparto Covid ordinario restano 5 degenti mentre in Terapia Intensiva c’è una persona.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia il bollettino riporta di 2.535 nuovi casi di coronavirus, pari a un tasso di positività dell’1.1%. I decessi sono stati 30 (ieri 24). Aumentano i ricoveri ordinari (+106) mentre calano quelli in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri).