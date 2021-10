24 ottobre – Un nuovo ricovero e 5 contagi. 99 gli attuali positivi e 7 in ospedale

Ieri in Molise 4 casi su 502 tamponi, 0 ricoveri e 8 guariti

UNA PERSONA IN PIÙ IN INFETTIVE, 7 IN TOTALE IN OSPEDALE PER COVID

C’è un nuovo ricovero, dopo quello di venerdì, in Malattie Infettive, reparto del Cardarelli che ora assiste 6 degenti col Covid-19. Si tratta stavolta di una persona di Santa Croce di Magliano. Resta una sola persona ricoverata in Terapia Intensiva e dunque in condizioni più critiche. Pertanto sono 7 complessivamente (dei 99 attualmente positivi) i pazienti con l’infezione ricoverati.

5 CASI MA SU MENO DI 150 TEST. TASSO AL 3.4%

Si alza ancora il tasso di positività del Molise, come successo qualche giorno fa a causa del cluster nella casa di riposo di Campobasso. Oggi è del 3.4% perchè i positivi sono sì solo 5 ma su soli 146 tamponi molecolari. I nuovi positivi sono di 5 diversi comuni: Campobasso, Campomarino, Portocannone, San Giovanni in Galdo e Santa Croce di Magliano. Oggi non si registra alcun guarito.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 3.725 nuovi casi di contagio pari a un tasso di positività dello 0.9%, sostanzialmente stabile rispetto ai giorni scorsi. Le vittime sono state 24 (ieri 39) mentre i ricoveri ordinari sono saliti di 18 unità e i posti letto nelle Terapie intensive di 3.