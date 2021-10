23 ottobre – 4 positivi e 8 guariti. Vaccinato l’85% dei molisani over12

Ieri in Molise 1 ricovero, 4 positivi su 325 tamponi (1,2%), 0 guariti.

SCENDONO GLI ATTUALMENTE POSITIVI

È di soli 4 positivi su 502 tamponi refertati il bilancio del bollettino quotidiano diffuso dall’Azienda sanitaria regionale del Molise sull’emergenza covid. Il tasso di positività è appena dello 0,8% per effetto dei 4 contagi che sono emersi in quattro diverse località: Campobasso, Civitanova del Sannio, Isernia e Limosano.

Sono invece il doppio i guariti, cioè 8, dei quali 3 a Portocannone. Scendi quindi a 94 il numero delle persone attualmente positive.

RESTANO 6 I PAZIENTI COVID IN OSPEDALE

Nessuna novità sul fronte ai ricoveri, restano 6 le persone assistite in ospedale col covid-19, con 5 degenti in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva.

IMMUNIZZATO L’85% DEI MOLISANI VACCINABILI

Intanto i dati relativi alla campagna vaccinale in Molise indicano che all’incirca l’85% della popolazione sopra i 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Sono poco più di 230mila infatti i molisani immunizzati su un totale di circa 271mila persone, vale a dire i residenti con più di 12 anni di età. Sono invece circa 244mila le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino per una percentuale che supera il 90% della popolazione.

Se invece si considera il totale dei molisani residenti, che secondo i dati aggiornati dall’Istat a luglio 2021 sono poco più di 294mila, le percentuali scendono: l’83% di molisani ha ricevuto almeno una dose e il 78% circa invece è completamente immunizzato. Per quanto riguarda la terza dose sono oltre 16mila i molisani ad averla già ricevuta.

I DATI NAZIONALI

Il tasso di positività oggi in Italia è identico a quello molisano, vale a dire lo 0,8%. Il dato emerge dai 3.908 nuovi casi positivi rilevati su 491.574 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore purtroppo 39 persone si sono arrese al covid in Italia. Scendono le persone ricoverate in terapia intensiva (-5), tuttavia sale il numero dei posti letto occupati nei reparti ordinari (+12).