18 ottobre – Trasferito in Infettive il paziente di Chirurgia positivo. 1 solo contagio

Ieri in Molise 0 contagi, 0 ricoveri, 0 decessi e 2 guariti

TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0.3%, UN SOLO CONTAGIO

Tasso di positività bassissimo per effetto di un solo tampone positivo su 299 processati. Si tratta di una persone di Campobasso. Al contempo ci sono 7 persone guarite e dunque il numero di attuali positivi scende a 71 in regione.

UN PAZIENTE IN PIÙ IN MALATTIE INFETTIVE

Trasferito in Malattie Infettive il paziente che si trovava in Chirurgia al Cardarelli e che oggi, dopo 5 giorni dal ricovero, si è scoperto essere positivo. Come anticipato, è un paziente vaccinato ed asintomatico, ma i protocolli Covid ne hanno prescritto il trasferimento in un reparto protetto.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 1.597 nuovi casi di Sars-Cov-2, per un tasso di positività dello 0.7%, in linea col dato dei giorni scorsi. 44 le vittime mentre crescono le degenze: +42 i ricoveri ordinari e +9 le terapie intensive.