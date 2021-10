17 ottobre – 2° giorno consecutivo senza nuovi contagi. Fermi anche i ricoveri

OGGI COME IERI NESSUN CONTAGIO – 0 nuove infezioni: sui circa 390 test (277 ieri, 11 oggi) l’Asrem non ha rilevato alcun nuovo caso di contagio. Sia ieri che oggi ci sono stati anzi 2 guariti al dì: oggi si tratta di cittadini di Busso e Campobasso. Pertanto scendono a 77 gli attualmente positivi in regione. Di questi solo 3 si trovano in ospedale causa Covid: 2 persone sono nel reparto di Malattie Infettive mentre c’è una donna 73enne assistita in Terapia Intensiva.

I DATI NAZIONALI – Oggi in Italia si sono registrati 2.437 casi di coronavirus, per un tasso di positività stabile allo 0.6%. 24 i decessi (ieri 14) e questa la situazione delle degenze ospedaliere rispetto a ieri: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +15 (ieri -74), mentre quelli in terapia intensiva sono -3 (ieri -5).