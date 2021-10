Ieri in Molise 3 contagi su 451 tamponi (0,7%) e 11 guariti, oltre a 1 ricovero.

GIORNATA SENZA CONTAGI NE’ RICOVERI

Bollettino senza particolari novità quello di oggi 16 ottobre in Molise. Infatti non sono emersi nuovi positivi sui 277 Tamponi e refertati nelle ultime 24 ore. Calano gli attualmente positivi che ora sono 79 per effetto di due guarigioni, riscontrate rispettivamente a Campobasso e Ferrazzano.

Nessuna novità anche sul fronte ospedaliero con lo zero alla voce ricoveri, dimessi e trasferimenti. Restano tre le persone ricoverate all’ospedale Cardarelli di Campobasso col covid, due in Malattie infettive e una in Terapia intensiva.

I DATI NAZIONALI

Oggi dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute emergono che sono stati rilevati 2.983 contagi a fronte di 472.535 tamponi processati per un tasso di positività dello 0,6%. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 14 mentre scendono sia i posti letto occupati in terapia intensiva (-5) che i ricoveri nei reparti ordinari (-74).