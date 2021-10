Il bollettino

15 ottobre – 1 ricovero e 3 positivi. Prenotazione fai-da-te della 3° dose, ecco chi e come

Tasso di positività che oggi non arriva allo 0.7% con soli 3 contagi su 451 tamponi, e ciò conferma i dati del monitoraggio che certificano ancora il calo di incidenza del coronavirus. C'è però un nuovo ricovero in Infettive oggi al Cardarelli. Intanto ci sono novità in vista per la prenotazione delle terze dosi

Ieri in Molise 3 contagi su 404 test, 2 guariti, 1 trasferimento in Rianimazione e una dimissione da Malattie Infettive 3 POSITIVI SU 451 TEST, TASSO ALLO 0,66% Sono risultati positivi all’infezione Sars-Cov-2 in Molise nelle ultime ore solo 3 persone, a fronte di più di 450 tamponi molecolari analizzati. I nuovi positivi sono di Sant’Angelo del Pesco (2) e di San Giuliano del Sannio (1). Al contempo ci sono 11 persone guarite, la maggior parte delle quali (4) a Venafro. Gli attuali positivi in regione scendono dunque a 81. NUOVO RICOVERO IN MALATTIE INFETTIVE C’è però un nuovo ricovero nel reparto Covid di Malattie Infettive. Si tratta di una persona di Sant’Angelo del Pesco. Ora dunque in reparto sono 2 i pazienti assistiti, mentre da ieri una persona è ricoverata nel reparto di Rianimazione. PRENOTARE E RIPROGRAMMARE L’APPUNTAMENTO COL VACCINO, TUTTE LE NOVITÀ Da lunedì fragili e over 60 potranno prenotare la terza dose di vaccino IL MONITORAGGIO NAZIONALE: MOLISE TORNA A RISCHIO MODERATO I dati dell’ultimo monitoraggio di Iss e Ministero della Salute non smentiscono il trend, ormai consolidato: anche se l’Rt sale di pochissimo (da 0.83 a 0.85) l’incidenza dei contagi continua a scendere vistosamente (da 34 casi ogni 100mila abitanti a 29). Sono 3 le regioni classificate a rischio moderato: tra queste il Molise (oltre a Marche e Valle d’Aosta). Tutti gli altri territori invece sono a rischio basso. Per il resto si conferma una ulteriore lieve diminuzione del tasso di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva associati alla malattia Covid-19. I DATI NAZIONALI Oggi in Italia il tasso di positività è sceso allo 0.5%: 2.732 i nuovi positivi ma a fronte di oltre mezzo milione di test. 42 le vittime (ieri 40) e diminuiscono ancora le degenze, per il terzo giorno consecutivo. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -34 (ieri -73), mentre quelli in terapia intensiva sono -2 (ieri -8).