14 ottobre – Si aggrava la 73enne ricoverata 10 giorni fa, portata in Rianimazione

Ieri in Molise 8 contagi su 401 tamponi, 1 decesso e 1 guarito

73ENNE NON VACCINATA TRASFERITA IN TERAPIA INTENSIVA

Una donna ultrasettantenne di Civitanova del Sannio, ricoverata lo scorso 4 ottobre in Malattie Infettive al Cardarelli, si è aggravata e i medici hanno deciso di trasferirla nel reparto salvavita della Terapia Intensiva. La donna, si apprende da fonti sanitarie, non era vaccinata. Solo ieri la Rianimazione Covid era tornata a non avere pazienti intubati perchè l’unica persona ricoverata (un 56enne di Campodipietra) è deceduta.

Nelle stesse ore un paziente di San Giovanni in Galdo ricoverato in Malattie Infettive si è negativizzato ed è stato trasferito in area non covid, ma non ha lasciato ancora l’ospedale. Pertanto ora in Malattie Infettive resta un unico degente assistito, proprio come nella Terapia Intensiva.

3 CONTAGI SU OLTRE 400 TEST, TASSO SOTTO L’1%

Tasso di positività allo 0.7%: solo 3 tamponi su 404 sono risultati positivi. Si riferiscono a persone a 2 persone di Montaquila e a 1 di Campobasso. Nel contempo sono guarite dall’infezione 2 persone, di Isernia e San Giovanni in Galdo, appunto. Diventano quindi 89 gli attuali positivi in regione.

BOOM DI VACCINATI E CORSA AL GREEN PASS IN ITALIA

I dati nazionali diffusi dal commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figluolo sono superiori alle previsioni per quanto riguarda l’aumento di vaccinazioni da quando è stata decisa l’obbligatorietà del Green Pass. Dal 16 settembre al 13 ottobre l’incremento è del 46%, cioè 1 milione e 768mila e 226 nuovi vaccinati, mentre le previsioni erano pari a 1 milione e 200mila.

Attualmente l’85% degli italiani over 12 ha ricevuto almeno una dose del preparato anti covid, percentuale più alta della media europea.

Inoltre la struttura commissariale ha reso noto che nelle ultime 24 ore sono 563.186 le certificazioni verdi scaricate, delle quali 369.415 in seguito all’esecuzione di un tampone. Complessivamente in Italia sono stati scaricati 98 milioni di Green Pass.

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Il bollettino nazionale riporta di altri 2.668 casi (ora gli attualmente positivi sono meno di 80mila) equivalenti a un tasso di positività – però – dello 0.8%. I decessi sono 40, mentre i ricoveri continuano a diminuire: -73 nei reparti ordinari e -8 nelle Terapie intensive.