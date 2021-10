13 ottobre – Il 56enne ricoverato in Terapia Intensiva è morto. Oggi 8 positivi, 4 a Portocannone

Ieri in Molise un ricovero in Malattie Infettive , 5 contagi e 3 guarigioni

MORTO PAZIENTE RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA

Alla fine non ce l’ha fatta l’uomo di 56 anni di Campodipietra che era ricoverato da tempo nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Era stato trasferito nel reparto guidato dal dottor Romeo Flocco lo scorso 12 settembre dopo un primo ricovero in Malattie Infettive. La polmonite da covid è stata letale e alla fine il 56enne, che non era vaccinato, ha perso la sua battaglia contro il virus. Quest’ultimo decesso fa salire a 526 il numero delle persone morte a causa del covid in Molise, secondo quanto registrato da Primonumero.it che tiene conto anche di alcuni decessi avvenuti in casa. L’ultima vittima provocata dal virus risale allo scorso 27 settembre, quando sempre in Rianimazione si è spento un 46enne di Scapoli. Il reparto di Terapia Intensiva dell’hub del capoluogo torna covid free, mentre in Malattie Infettive sono ricoverati tre degenti.

8 CONTAGI, TASSO AL 2%. UN SOLO GUARITO

Otto nuove infezioni sono state riscontrate oggi nella nostra regione sulla base dei 401 tamponi refertati nelle ultime 24 ore dall’Asrem. Il tasso di positività sale al 2%. La metà dei contagi rilevati nel bollettino Asrem è stata rilevata a Portocannone. Un altro caso è stato accertato ad Agnone, Campomarino e San Martino in Pensilis. I casi attualmente positivi nella nostra regione sono 88. E’ invece di Isernia l’unica persona che si è negativizzata.

I DATI NAZIONALI

Tasso all’1% nel resto d’Italia dove oggi sono stati rilevati 2.772 positivi sui 278.945 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo le informazioni fornite nel bollettino dal Ministero della Salute. Invece sono 37 le vittime (ieri 49). Sono 367 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia (-3 rispetto a ieri), mentre nei reparti ordinari ci sono 2.552 degenti (-113 rispetto a ieri).