Ieri in Molise 0 contagi, 0 guariti e 0 ricoveri

0 CONTAGI IN 2 GIORNI SU UN TOTALE DI 427 TEST

Anche oggi, come ieri, l’Asrem non ha rilevato alcun nuovo caso di infezione. Dei 306 test molecolari processati, così come dei 121 fatti ieri, nessuno è risultato positivo. Considerato che oggi, a differenza di ieri, ci sono anche 5 guarigioni che portano a 80 il numero di attualmente positivi in regione.

DA 7 GIORNI NESSUN RICOVERO, RESTANO 3 AL CARDARELLI PER COVID

Stabile anche la situazione ospedaliera. Oggi per il settimo giorno consecutivo non si registra alcun nuovo ingresso in ospedale per le conseguenze da Covid-19. Restano dunque 3 i pazienti ricoverati (2 in Malattie Infettive e 1 in Rianimazione) mentre gli altri 77 positivi sono asintomatici e sono in attesa di guarigione nei rispettivi domicilii.

IL REPORT DELLA SETTIMANA SCORSA

I DATI NAZIONALI DI OGGI

Oggi in Italia registrati 1516 nuovi casi di contagio, per un tasso di positività dell’1.3%. 34 le vittime (ieri 27) mentre rispetto a ieri crescono i ricoveri: +10 quelli nelle Terapia Intensive e +37 quelli nei reparti ordinari.