1 ottobre – Molise sempre a ‘rischio basso’, continua il crollo dei contagi. Oggi solo 4

4 NUOVI POSITIVI, 7 GUARITI

Ottobre inizia con lo stesso trend confortante con cui avevamo concluso il mese di settembre. Si registrano solo 4 nuovi contagi nella nostra regione sulla base dei 542 tamponi refertati: 2 a Civitanova del Sannio, uno a Portocannone e uno a Termoli. Il tasso di positività si attesta allo 0.7%. Il numero degli attuali positivi è 101, come riferisce il bollettino Asrem. Sette persone si sono invece negativizzate: 4 sono cittadini di Venafro, poi si tratta di persone di Pozzilli, Sant’Elia e Termoli. La quota di pazienti guariti sale a 13.906. Oggi non si registrano inoltre nuovi ingressi in ospedale: al Cardarelli sono ricoverati sempre due pazienti, uno in Malattie Infettive e l’altro in terapia Intensiva.

IL MONITORAGGIO DEL MINISTERO, CONTINUA LA DISCESA DI INFEZIONI E RICOVERI – L’epidemia rallenta ancora in Italia come si evince dal consueto monitoraggio del venerdì dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. L’Rt, l’indice di trasmissibilità sui casi sintomatici, resta sostanzialmente stabile (era 0.82 nel precedente report, ora è 0.83) ma è l’incidenza dei contagi a mostrare un’ulteriore virata verso il basso. Da 45 casi ogni 100mila abitanti si è passati in una settimana a 37. Tutte le regioni sono classificate a rischio basso, anche il Molise dunque, tranne il Lazio.

E cala ancora il tasso di occupazione dei reparti Covid, sia quelli ordinari che quelli in Terapia Intensiva. Il primo scende a 5.9% (in Molise è attualmente all’1% con un solo ricoverato) mentre il secondo scende a livello nazionale al 5.1% (in Molise sarebbe al 3% con un solo ricoverato).

E la Sicilia, finora unica regione ‘gialla’ in un’Italia bianca, potrebbe uniformarsi al resto del Paese. Critici invece i dati ospedalieri in Calabria.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si registrano 3.405 i nuovi casi di coronavirus e 52 decessi (ieri 51). Il tasso di positività è stabile all’1,2%. Prosegue il cale delle degenze in area medica e in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -80 (ieri -119), mentre ci sono 11 posti letto in meno occupati in Intensiva.

SANITA’ & COVID, LUCI E OMBRE NELLO STUDIO DELL’ISTITUTO PER LA COMPETITIVITA’