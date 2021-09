SABATO 25 Un weekend da maniche corte, con molto sole ma anche con qualche insidia. Vediamo nel dettaglio la giornata di sabato 25 settembre: l’atmosfera tranquilla e i picchi di calore intorno ai 27 gradi ci riporteranno in estate ma attenzione, in serata assisteremo a un aumento di nuvolosità per fortuna senza conseguenze. L’area del Mediterraneo, infatti, è interessata da un vasto campo di alta pressione che ci proteggerà. Il centro sud, dove siamo noi, è favorito da queste correnti calde africane che continueranno a far lievitare la colonnina di mercurio.

DOMENICA 26 Una domenica più calda ma anche più incerta e nuvolosa: il pericolo di piogge è molto basso ma i cieli saranno più grigi rispetto alle 24 ore precedenti ragion per cui non è da escludere qualche breve rovescio. Andrà meglio sulla costa dove il tempo si manterrà sereno per tutto il dì. Un vortice ciclonico sta camminando velocemente verso l’Italia e non è detto che non coinvolga pure una parte del centro Italia. In compenso le temperature saranno davvero elevate per il periodo con valori massimi di 30 gradi a Campobasso.