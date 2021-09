Finisce con un pareggio la sfida tra il Vastogirardi e la Vastese. Succede tutto nel secondo tempo allo stadio ‘Civitelle’ di Agnone che ospita il match valido per la seconda giornata del girone F del campionato di serie D.

Equilibrato l’avvio di partita. Il primo affondo è di marca locale con Ahmetaj, che pochi minuti dopo si fa rivedere nell’area avversaria. Padroni di casa pericolosi ancora al 18′ e al 27′. Intanto alla mezz’ora punizione dai trenta metri per la Vastese, ma Altobelli la scarica direttamente sulla barriera. Al 34esimo tenta di insaccarla Alessandro dal limite dell’area di rigore ma finisce di misura alta sulla traversa protetta da Carriero. Salatino risponde all’alba del 38esimo con un contropiede fino all’uomo contro uomo, ma Di Rienzo trova il tempo e s’infila a terra rubando letteralmente il pallone dai piedi della punta gialloblù. Poco dopo giallo per Ruggeri per un fallo ai danni di Alonzi. Al 42esimo una precisissima punizione sempre del capitano gialloblù finisce in ottima posizione tra i piedi dei compagni, ma la bagarre in area non permette agli uomini di Prosperi di insaccare il pallone.

In avvio del secondo tempo Matteo Ahmetaj sblocca il risultato con un gol splendido realizzato dopo aver dribblato i difensori avversari e scagliando nell’angolino una palla imprendibile per Di Rienzo. Guida trova nuovamente lo specchio della porta al 50esimo ma per il signor Giordano è fuorigioco. Al 52esimo però Acunzo commette un fallo di mano in area che gli costa un giallo diretto. Alessandro dal dischetto non sbaglia e gela Carriero con un diretto piazzato al centro. Tutto da rifare dunque e risultato sull’1-1. D’Adderio decide di riorganizzare i suoi undici e sostituisce Monza, Romanucci e Aloni rispettivamente con Agnello, Scafetta e Martiniello. Giallo ad Altobelli al 63esimo per fallo su Guida.

Prosperi decide di sostituire Salatino con Mingiano al 67esimo. Debole la conclusione di Scafetta al 28esimo minuto della ripresa, che proprio al vertice dell’area piccola non ci crede fino in fondo: la palla finisce salda nella presa di Carriero. Intanto Prosperi porta forze fresche in campo per il Vastogirardi: entrano Semeraro e Cardinale ed escono Ahmetaj e Donatelli.

Nell’ultimo minuto di recupero occasionissima per Alessandro che si infila nella difesa altomolisana e solo davanti a Carriero clamorosamente sbaglia il traversone sulla destra. Ci prova fino alla fine la Vastese con un ulteriore tentativo di Agnello che però non conclude.

“L’episodio del rigore – commenta rammaricato a fine gara mister Prosperi – ha giocato a nostro sfavore. Andrebbe rivisto, ma a prescindere da questo in ogni caso la conduzione credo abbia scontentato tutti e due. A mio avviso ci sono stati degli errori. Noi comunque abbiamo avuto cinque occasioni abbastanza nitide, tre quasi clamorose. Avevamo una squadra in emergenza, di giovanissimi, che sono stati comunque capaci di imporsi su una delle favorite di questo campionato. Anche se avessimo perso, sarei stato comunque contentissimo della prestazione di questi ragazzi”.