Vastogirardi inserito nel girone F. Tra le avversarie il Fano di Vittorio Esposito

La Lega Dilettanti ha ufficializzato oggi i gironi della prossimo campionato di serie D. Il Vastogirardi, unica formazione molisana impegnata in tale torneo, è stata inserita anche quest’anno nel girone F di cui fanno parte formazioni marchigiane, abruzzesi, laziali. Ci sono anche due campane, Matese e Aurora Alto Casertano, quest’ultima fra l’altro vincitrice l’anno scorso del campionato di Eccellenza molisana.

Il campionato prenderà il via il 19 settembre, mentre sette giorni prima (il 12 settembre) gli altomolisani debutteranno in Coppa Italia contro l’Aurora Alto Casertano.

La squadra del presidente Andrea di Lucente inoltre affronterà da avversario una vecchia conoscenza del calcio molisano, il talentuoso Vittorio Esposito, il fantasista di San Martino in Pensilis che dopo aver lasciato il Campobasso si è accasato proprio con il Fano.

In dettaglio compongono il raggruppamento: Alma Juventus Fano, Atletico Terme Fiuggi, Aurora Alto Casertano, Castelfidardo, Castelnuovo Vomano, Chieti, Matese, Montegiorgio, Nereto, Pineto, Porto d’Ascoli, Recanatese, San Nicolò Notaresco (che l’anno scorso perse la lotta per il vertice con i Lupi approdati in serie C), Tolentino, Trastevere, Vastese e naturalmente Vastogirardi.

Un girone che annovera per ora 17 squadre in attesa della riammissione della Sambenedettese che ha già vinto il ricorso al Tar.