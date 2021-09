Una campana speciale: la Fonderia Marinelli di Agnone omaggia Vasco Rossi

“Sally cammina per la strada, senza nemmeno guardare per terra…”. Chissà come viene bene con il suono millenario, assieme antico e moderno, della campana di Agnone realizzata apposta per Vasco Rossi. L’artista ha pubblicato sui social la foto del dono con cui la famiglia Marinelli l’ha voluto omaggiare.

“La storica Fonderia Marinelli di Agnone, che dall’anno 1.000 e da 26 generazioni crea campane, ne ha fusa una esclusiva per me. Nella tonalità di Sally, Re maggiore”.

I fan nei commenti si sono scatenati, chiedendo a Vasco di fare una versione della famosa canzone che canta anche Fiorella Mannoia proprio col suono della campana. Qualcuno si spinge a dire: “Suonare una campana in tonalità Sally non ha prezzo…”. E ancora, “Senti che bel rumore…”, citando i versi della canzone, oppure “Ora devi farcela sentire”.