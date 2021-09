S.p. 51

Tragedia a Petacciato: auto si ribalta, muore bambina di 4 anni. In ospedale la madre

Teatro del ribaltamento la Sp 51, la stessa strada del tragico incidente di Ferragosto costato la vita a una sedicenne. Oggi, sul tratto della provinciale alle porte di Petacciato, un'auto su cui viaggiavano una giovane mamma con la figlia piccola si è ribaltata per cause da accertare. Per la bimba non c'è stato nulla da fare