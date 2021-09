La Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori torna nel mese di ottobre con la consueta LILT for Women – Campagna Nastro Rosa, al fianco di tutte le donne contro il tumore al seno: per tutto il mese infatti sarà possibile prenotare una visita gratuita presso le strutture sanitarie della regione, nonché ricevere informazioni e opuscoli dedicati.

Il tumore al seno resta per le donne il cancro più diffuso e temibile! Nel 2021 si stimano oltre 55.000 nuove diagnosi che l’emergenza Covid-19 non ha fatto che aggravare: troppi gli esami di screening saltati e i controlli rimandati. Per questo le associazioni provinciali della LILT sono più che mai attive per supportare concretamente le donne garantendo informazione, visite gratuite, assistenza anche per chi sta lottando contro la malattia.

“Tuttavia lo scenario complessivo che abbiamo di fronte – spiegano dall’associazione Lilt – e che dobbiamo superare è ancora rappresentato da alcune problematiche quali: diagnosi precoci in donne sempre più giovani; uniformità territoriale dello screening, allargato all’ecografia; codificati periodici controlli clinico-strumentali per le donne già colpite dal cancro al seno; coinvolgimento attivo del mondo scolastico femminile (corretta informazione e insegnamento dell’autopalpazione)”.

La “mission” della LILT contempla infatti anche sensibilizzazione delle ragazze, affinché imparino ed effettuino mensilmente l’autopalpazione del proprie seno (come approccio informativo-educativo alla problematica), e la divulgazione dell’importanza della vaccinazione (anche per i ragazzi), al fine di evitare l’infezione da HPV (responsabile di patologie tumorali).

Per le donne con tumore al seno, è indispensabile favorire loro un supporto empatico, psicologico e rigenerativo-estetico sia per il superamento di questa fase di criticità della propria immagine sia a garanzia di una più lunga e migliore qualità di vita.

La LILT, attraverso i progetti di ricerca e i servizi territoriali attivati, si è resa disponibile a collaborare tangibilmente con il Servizio sanitario per diffondere la cultura della prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita.

La Campagna Nastro Rosa prevede l’offerta di una visita senologica o ginecologica non strumentale. La visita è offerta gratuitamente grazie alla collaborazione di tutte le strutture pubbliche e private convenzionate aderenti all’iniziativa e all’impegno dei volontari e delle volontarie di LILT Onlus.

Le visite saranno effettuate nel rispetto delle norme previste per il contenimento della pandemia. È obbligatorio presentarsi con il green pass o un tampone biomolecolare effettuato da non oltre 48 ore, come da normativa ministeriale.