Una donna è stata arrestata nelle scorse ore per tentata rapina alla farmacia Trabocchi di via Tevere a Termoli. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri 12 settembre quando la donna si sarebbe presentata alla farmacia armata di un coltello con la pretesa di avere l’incasso del negozio.

Ma la rapina non è riuscita tanto che la donna, 40 anni circa e residente a Termoli, è stata subito acciuffata dalla polizia. Portata nel commissariato di via Cina, la donna difesa dal legale termolese Pino Sciarretta è attualmente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Non è la prima volta che nella farmacia del quartiere San Pietro e Paolo si verificano rapine, forse anche per la facilità di raggiungere vie di fuga data la vicinanza con la Tangenziale di Termoli e altre strade limitrofe. In questo caso però è stato decisivo l’intervento immediato da parte dei poliziotti.