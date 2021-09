Tennis, molisani in grande spolvero all’Open di Villa De Capoa

Stiamo entrando nell’ultimissima parte del torneo di Villa De Capoa con il Molise che si mette in luce non soltanto per i meccanismi ben congegnati di questa manifestazione ma anche per il tennis proposto.

Nel penultimo tabellone, quello che spalanca le porte al main-draw, Alessandro Aufiero, giocatore tesserato proprio per l’A.T. Campobasso, è riuscito a superare ben due turni ed è ora a un passo dal conquistare la qualificazione per l’ultimo raggruppamento, quello in cui sono inclusi tennisti del calibro di Iliev (1290 ATP), Noce (897 ATP) e Campana (1604 ATP), tutti papabili vincitori di questo quarto Open da favola del Presidente Morrone.

L’atleta, classe 2000, ha battuto il campano Davide Festa (classifica italiana 2-7) e si è poi clamorosamente imposto anche sul piemontese Christian Carassai (2-5) che era accreditato della testa di serie numero quattro di questo tabellone di qualificazione.

E c’è una minuscola fetta di Molise anche nel comparto femminile: la siciliana Beatrice Guccione, tesserata da un paio di stagioni per l’A.T. Campobasso, ha conquistato la qualificazione per il tabellone principale e si accinge a sfidare, in una sorta di derby, Giulia Vetta (2-8) che è nata e cresciuta a Termoli dove ha imparato a giocare sotto la preziosa guida del Maestro Paolo Dall’Acqua. In un caso o nell’altro, dunque, la piccola realtà regionale avrà una sua rappresentante nella battute finali del torneo femminile.