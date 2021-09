Tamponi rapidi per gli alunni di Termoli, martedì screening alla Misericordia

Giornata di tamponi rapidi gratuiti anti covid-19 quella di domani 14 settembre a Termoli grazie alla collaborazione fra Comune di Termoli e Misericordia che hanno organizzato una giornata di screening epidemiologico gratuito con test antigenici in modalità drive in, riservata agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado delle scuole di Termoli in vista del rientro in classe fissato per mercoledì 15 settembre.

I test verranno eseguiti dalle 8 alle 18 con orario continuato nella sede della Misericordia di Termoli, in via Biferno, 20. Basterà quindi recarsi alla Misericordia in auto e mettersi in fila, per sottoporsi al tampone rapido gratuito e volontario.

In caso di positività la famiglia dell’alunno verrà tempestivamente contattata al numero di telefono indicato nel modello di adesione.

Il modulo da compilare per aderire è scaricabile dal sito del Comune di Termoli cliccando qui. Per agevolare l’esecuzione dei test rapidi è necessario presentarsi con il modulo già compilato.