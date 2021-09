Un volto femminile oppresso da due mani maschili. Una donna ridotta al silenzio, maschera di se stessa. È un messaggio forte, più che mai attuale, quello lanciato dalla termolese Marianna Bonavolontà, giornalista imprenditrice, consulente di immagine e fondatrice di Chic Advisor, la guida dell’artigianato di lusso, sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia.

Una maschera, quella che ha mostrato al mondo, omaggio al Carnevale della miracolosa città che sorge sul mare ma omaggio soprattutto alle donne, nelle loro molteplici declinazioni e con un riferimento alle figlie, alle madri, alle sorelle di Kabul e dell’Afghanistan che in questi giorni fanno i conti con la prigionia del loro corpo e la condanna alla reclusione del regime talebano.

Fasciata in un meraviglioso abito-corpetto della stilista Nicoletta Lucerna, che veste anche Sabrina Salerno, Marianna (reduce dallo spettacolo di Stefano De Martino, Biagio Izzo e Paolantoni), ha portato ieri sera sul red carpet soprattutto un messaggio di vicinanza e solidarietà, che ha affidato a un’opera d’arte in foglia d’oro e foglia d’argento.

Un prodotto artigianale unico che, racconta a Primonumero, “è stato magistralmente realizzato da Barbara Lizza, in pochissimo tempo, partendo da un graffito della street Artist Shamsia Hassani, le cui immagini Io adoro”. Delicata, raffinata, Shamsia è una icona su Instagram, famosa per le sue leggiadre silhouette, immerse nei loro pensieri, con gli occhi bassi, senza labbra. Raffigura donne eleganti e gentili circondate dalle macerie e dal terrore, espressione di un mondo senza voce. La maschera portata a Venezia da Marianna è una fedele rappresentazione dei suoi graffiti.

“Ho pensato di fare qualcosa di diverso e che non potesse esserci una migliore occasione della passerella più ambita d’Italia per esprimere vicinanza e solidarietà alle donne afghane e in generale a tutte le donne, che troppo spesso vengono private della libertà di poter essere se stesse e relegate a un ruolo di maschera”.

Un messaggio che va oltre la semplice sfilata, come peraltro già accaduto l’anno scorso, quando Marianna Bonavolontà ha debuttato alla laguna di Venezia. Quest’anno la ragazza con la valigia sempre pronta, di base a Termoli ma che viaggia ininterrottamente tra Roma e Milano per partecipare a eventi e fare le sue interviste ai Vip, ha scelto una rappresentazione tutta femminile per la passerella di ieri 2 settembre. Ospite all’Hilton come giurata per il Cinefestival canadese, domani sarà a ben due eventi sul red carpet durante i quali porterà altri abiti e gioielli particolari, rappresentazioni per eccellenza del talento italiano e dell’artigianato di lusso del quale è diventata interprete e testimone.