Strade dissestate e pedoni a rischio, la denuncia di Mario Annuario

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, che è anche vice-presidente della Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici, interviene per l’ennesima volta sulla scarsa manutenzione stradale nella città di Campobasso.

Il consigliere denuncia che rispetto alle diverse interpellanze discusse in consiglio comunale, poco o quasi nulla è stato fatto.

“Sono evidenti i disagi per cittadini e automobilisti – scrive Annuario in una nota – Diverse zone del centro cittadino, ma anche strade di contrade e periferie della città di Campobasso, necessitano di manutenzione. Da quella che poteva essere ordinaria, per lo stato di abbandono oggi, in diverse zone del capoluogo, è necessaria una manutenzione straordinaria. Sono quotidiane le segnalazioni di cittadini”.

“Nel centro storico di Campobasso la situazione è paradossale, perché ci sono basole di pietra completamente dissestate, che rendono difficile la viabilità per automobilisti e pedoni – prosegue Annuario – È una questione di decoro urbano, ma anche di sicurezza”.

Il capogruppo ribadisce che sarebbe “indispensabile una ricognizione generale dell’intero territorio cittadino” ritenendo in conclusione che l’amministrazione comunale “gestisce con difficoltà finanche l’ordinario, considerando che, da due anni e mezzo in carica, quel cambio di passo, tanto decantato, non c’è mai stato, mentre i cittadini attendono sempre risposte”.