Sporting Venafro, che colpo: ingaggiato l’ex Napoli Calcio a 5 Marco Varriale

Marco Varriale è l’ultimo acquisto per la stagione cadetta in arrivo da parte del presidente dello Sporting Venafro, Gianluca Primavera. “Vengo in Molise – spiega il giocatore – con tantissima voglia di dimostrare il mio valore e con la voglia di battere tutti i record per dimostrare quelle che sono le mie caratteristiche e di valere pienamente la categoria”.

Del resto, il curriculum dell’ultimo innesto in casa bianconera è di quelli di assoluto rilievo. Protagonista con la maglia del Napoli C5, ha fatto parte della nazionale italiana under 21 ed ha, però, dovuto fare i conti anche con un enorme carico di sfortuna. Ben due gli interventi al crociato subiti: uno con la nazionale, l’altro in B con il Marigliano.

In particolare, il secondo infortunio ha finito per porlo ai margini dal futsal nazionale per quello che è stato una sorta di ‘Purgatorio’ sportivo all’insegna di un percorso fatto di tornei regionali di serie C1. Ed ora – a Venafro – la volontà di tornare a scrivere pagine importanti per la disciplina per la gioia dello stesso mister dei bianconeri, Tavone.

“Col tecnico – spiega Varriale – ho avuto modo di parlare nelle scorse ore. Mi conosceva già e l’ho visto soddisfatto (e fiducioso) per la mia presenza in organico”.

Non solo. atletico) Walter – perché “è grazie a loro e alla struttura sanitaria con cui ho avuto modo di relazionarmi, che mi è rinata la voglia per il futsal. Sapere di avere una palestra sempre a disposizione al mattino, per me che sono un maniaco del lavoro fisico, è davvero una grande gioia. Peraltro, ho modo di sentirmi con entrambi tutti i giorni ed il loro modo di essere vicini alle esigenze dell’atleta mi ha fatto subito sentire a casa e questo è un contesto unico, che riesce a trasmetterti con forza la voglia di giocare e dare sino all’ultima goccia del tuo sudore per la causa”.

Aspetti che, a livello di promesse per l’ambiente, trovano una declinazione ben precisa nelle parole di Varriale: “Sono un giocatore – sintetizza – che preferisce i fatti alle parole. Per ora, posso solo dire che spero di realizzare tantissimi gol per questa maglia così da portare lo Sporting Venafro il più in alto possibile”.