MERCOLEDI’ 8 Ci attendono due giorni di tempo variabile sul Molise: dopo un discreto inizio di settimana la situazione sembra volgere a un lieve peggioramento. In questo mercoledì avremo più nuvole e anche qualche pioggia mattutina in alto Molise e nel venafrano. Una vivace ventilazione spazzerà via il grigiore tipico dell’autunno ormai alle porte per riportare il cielo sereno e, durante la notte, pieno di stelle. Resiste una timida alta pressione che, sebbene non riesca a ‘sfondare’ fa il suo lavoro dal punto di vista termico: in queste ore la colonnina riuscirà ad arrivare intorno ai 25 gradi nei valori massimi e solo in montagna durante la notte toccherà quota dieci gradi.

GIOVEDI’ 9 Bella la prima parte della giornata, più mutevole dal pomeriggio: questo giovedì sarà caratterizzato da tanto sole e un po’ di rovesci sparsi lungo i rilievi frentani, l’area del Matese e l’alto Molise. Insomma lo scenario e più che mai dinamico anche se a caratterizzarlo saranno più le nuvole alternate a schiarite che delle vere e proprie precipitazioni che pure non mancheranno. Temperature stabili.