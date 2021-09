Sindaco, a Isernia sfida a tre: 7 liste per Melogli, 5 a testa per Castrataro e Tedeschi

Quasi tutto il centrodestra schierato con Gabriele Melogli, i soli Filoteo di Sandro (coordinatore regionale di Fratelli d’Italia) e l’ex governatore Michele Iorio rimasti a sostenere l’aspirante primo cittadino Cosmo Tedeschi che alla fine potrà contare sul sostegno di 5 liste. Dall’altra parte dello schieramento, il candidato scelto da Partito democratico e Movimento 5 Stelle Pietro Castrataro, l’ingegnere nucleare che sarà sostenuto anche da una parte del centrosinistra di Isernia. I giochi sono fatti, a mezzogiorno si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste elettorali in campo per le amministrative di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre.

Il voto con cui si deciderà il successore di Giacomo d’Apollonio, il sindaco uscente che alla fine ha deciso di non ripresentarsi, certifica la spaccatura del centrodestra regionale. Lega, Forza Italia, Popolari per l’Italia, Udc sostengono l’avvocato che per due legislature è stato sindaco del capoluogo pentro. Oltre alle liste dei quattro partiti di centro-destra, a sostegno di Melogli c’è anche l’avvocato Giovancarmine Mancini con la sua squadra, Alleanza per il futuro. E poi ‘Isernia migliore’ e ‘Iris’, la formazione che fa riferimento al sottosegretario Roberto di Baggio. In corsa per uno scranno a palazzo San Francesco c’è un esponente del governo regionale guidato da Donato Toma, ossia l’assessora alle Politiche sociali Filomena Calenda, capolista nella lista Udc.

Fratelli d’Italia, Insieme per Isernia, Progetto per Isernia, Isernia Civia e Officina delle Idee: ecco chi supporta Cosmo Tedeschi.

Cinque partiti sostengono l’ingegnere nucleare Pietro Castrataro, scelto da Pd e Movimento 5 Stelle che per la prima volta in Molise convergono su un unico candidato in un’inedita alleanza giallorossa. Oltre ai democratici e ai pentastellati, in campo con il professionista che ha costruito una propria formazione, Isernia Futura, anche Volt e ‘Isernia verde e solidale’, la lista di Sara Ferri, storica esponente della sinistra regionale (nel 2019 è stata candidata all’Europarlamento con ‘La Sinistra’, ndr).

Altra novità delle Amministrative di Isernia: il debutto di Volt, “partito progressista e paneuropeo” fondato nel 2017 da Andrea Venzon e chiamato anche ‘il partito dei Millenial’.

In totale sono in corsa 17 liste e circa 500 candidati.

LE LISTE COLLEGATE A GABRIELE MELOGLI

Il primo a presentare la propria ‘squadra’ depositando gli elenchi e la relativa documentazione negli uffici di palazzo San Francesco è stato Giovancarmine Mancini. “A questa lista ci ho lavorato moltissimo, non ci sono riciclati, è una lista pulita e piena di giovani laureati nelle università pubbliche a differenza dei figli di papà che frequentano le università private e che sono candidati negli altri schieramenti”, dice tranchant Mancini. “Questa è l’unica lista della destra”.

L’avvocato guida la lista di Alleanza per il futuro. Ecco gli altri nomi: Gilberto Baldassarre, Domenicantonio Caranci, Alberto Castagna, Carla Cecchetti, Consuelo Ciarlante, Vanessa Coppola, Maria Antonietta Corrado, Melissa Cutone, Angelo D’Amico, Carmine Dato, Dino Del Prete, Patrizia Di Biase, Roberta Di Salvo, Adelina Ercolano, Giovanni Fevola, Marilena Furioso, Giovanna Gazzanni, Stefano Martella, Elisa Matticoli, Midea Angela Donata, Denise Lorella Narducci, Emanuela Pallotta, Luca Petrangelo, Giuseppina Renzi, Martina Rocchio, Raffaella Scarselli, Giuliano Vacca, Monia Assunta Valerio, Barbara Venditti, Giuseppina detta Adele Venditti, Rosa Patrizia Zuzolo.

FORZA ITALIA: Raimondo Fabrizio, Elena Bertoni, Danilo Biasella, Monia Carbone, Valentina Codella, Mario Crocco, Fabio D’Agnone, Linda dall’Olio, Elena del Prete, Mirella Di Donato, Giovanna Di Pasquale, Andrea Di Pilla, Marco Di Salvo, Stefania Durante, Placido Guglielmo detto Placido, Enzo Paolo Ionata, Ida Izzi, Antonia Lancellotta detta Antonella, Antonio Pio Masciotra, Maddalena Massa, Marika Melfi, Eleonora Miele, Nicola Moscato, Rosa Piermarino detta Rossella, Cesare Pietrangelo, Antonio Potena, Sara Renzi, Nicola Ricci, Nicolino Rossi, Vittorio Sarachella, Clarissa Succi, Veneziale Anthony.

UNIONE DI CENTRO: Filomena Calenda (detta Mena), Vincenzo Iannarelli, Vincenzo Bucci, Cristina d’Ercole, Ciro Cardinale, Cosmo Damiano Lombardozzi detto Cosmo, Patrizia Barbato, Fabiano Franciosa, Bruno Moio, Maria D’Uva, Berardo Ciocchi Terriaca detto Berardo, Filippo Martella, Arianna Argenzio, Luciano Palladino, Giuseppe Allocca, Ada Iannone, Piergiorgio Biello, Antonio Esposito, Maria Rosaria Massaro, Antonio Matteo, Franco Sarachella, Sara Di Lemme, Ferdinando Scafarto, Maurizio Pellegrino, Ylenia Di Lisi, Fabio Pallante, Riccardo Tozzi, Nicola Piscitelli, Angelo D’Alesio, Nicola Di Perna, Simona Di Dio, Pasqualino Rizzi.

LE LISTE COLLEGATE A PIETRO CASTRATARO

PARTITO DEMOCRATICO: Maria Teresa D’Achille Colella, Loredana Albertario, Lorena Angiolilli, Angela Antenucci, Carlo Antenucci, Ovidio Bontempo, Raffaele Caporicci, Fabio Cefalogli, Antonio Cianciullo, Raffaele Ciaramella, Francesco De Rose, Stefano Di Lollo, Marilena Ferrante, Jordan Galuppo, Massimiliano Gennarelli, Floriana loffreda, Gioacchino Lombardi, Alessia Panico, Angela Perpetua, Rossella Alda Petrecca, Pasqualino Romano, Roberto Rossi, Nicolino Russo, Anna Michelina Saracino, Sergio Sardelli, Giuseppe Scarselli, Lucio Scorrano, Biagio Sferra, Fabio Toto, Eugenio Venditti, Giovanna Viola, Alice Vitullo.

MOVIMENTO 5 STELLE: Cosmo Bottiglieri (detto Mino), Elvira Barone, Vittorio Monaco (detto Sax o Sassofono), Luciana De Slucca, Nicola Zagaria, Gino Zullo, Pasqualino d’Aloise (detto Pasquale), Franco Di Pasquale, Nicola Di Placido, Gianni Di Tomaso, Giovanni Viscione, FrancescoVitale, Giovanni Formichelli, Devic Abimael De Vincenzo, Sandra Scarpitti, Martina Di Pietrantonio, Silvia Petta, Anna Maria Di Cristofano, Annunziata Fabiani, Maria Tramma, Giuseppe Scarselli, Cristian Pazzola.

ISERNIA FUTURA: Luigia Altopiedi De Vivo, Marialuisa Angelone, Michele Antenucci, Rosanna Balice, Claudia Basile, Carla Adriano, Cinzia Colantuono, Eleonora Cutone , Nicolina Del Bianco, Domenico Di Baggio, Maria Pia Di Girolamo, Claudio Falcione, Paolo Fava, Cosmo Formichelli, Antonella Galasso, Donato Alberto Gentile, Angelo Iannone, Emilia Innosa, Soumia Jendoubi, Marie Solange Jules, Gemma Maria Laurelli, Amalia Marchese, Marilena Montaquila, Natascia Morelli, Gabriele Oliveri, Nicolino Paolino, Francesco Paolo Piccirillo, Francesca Scarabeo, Maria Tamasi, Tomas Sabatino, Danie Zochowski, Carmelo Zoppi.

ISERNIA VERDE E SOLIDALE: Sara Ferri, Michele Antenucci, Maria Cristina Berardi, Fernanda Carugno, Gianluca Cioffi, Andrea Cianchetta, Angelo Cozzone, Anna Cristinzio, Luciano D’Agostino, Domenico Di Carlo, Annalisa Di Lauro, Cinzia Di Pentima, Antonio Esposito, Miriana Ferrara, Giovanni Formichelli, Alessandro Frasca, Marco Guglielmi, Ottorino Palomba, Giovanni Perna, Matteo Pontarelli, Maria Principe, Roberta Rocchio, Pasquale detto “Lino” Rufo, Emanuele Sarachella.

VOLT: Federica Vinci, Umberto Maria Di Giacomo, Stefania Colucci, Alex Paniccia, Paola Pediconi, Andrea Di Rollo, Giuseppe Valerio, Giovanni Robbio, Tiziano Pacifico, Sara Battista, Luca Michilli, Giuseppe Fraraccio, Brian Antonilli, Rosanna Appugliese, Luca Antenucci, Ambra Zuzolo, Emanuele Ercolano, Michela Lombardi, Camillo Leone, Ivo De Simone, Vincenzo Spada, Davide Antenucci, Giuseppina Carofaro, Daniele Ameglio, Crystal Del Riccio, Vincenzo Palladino, Irene Padua, Antonio Buondonno, Tania Di Gabriele, Cristiana Bonelli, Guido Izzi, Aldo Mancini

