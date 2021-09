L’allarme è stato lanciato intorno alle 8.30 di questa mattina, 26 settembre, mentre il centro storico di Campobasso pian piano si svegliava e si popolava di persone che uscivano per una passeggiata o anche per andare ad ascoltare la celebrazione eucaristica della domenica. Nei pressi di via Ziccardi, a pochi passi dalla chiesa di San Leonardo, è stato necessario soccorrere un uomo di 68 anni: aveva avuto un malore mentre era in casa.

Non rispondeva al telefono. E qualcuno deve essersi insospettito e aver temuto per le sorti dell’uomo.

Quindi la richiesta di aiuto al 118 e anche al centralino del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso. L’intervento dei pompieri è stato necessario per entrare nell’abitazione. L’uomo è stato subito affidato alle cure del personale sanitario giunto in via Ziccardi con un’ambulanza ed è stato poi trasportato all’ospedale Cardarelli per ulteriori accertamenti medici.

La presenza dell’ambulanza e del mezzo del 115 ha ovviamente suscitato un pizzico di apprensione nel quartiere, soprattutto tra coloro che conoscono la persona.