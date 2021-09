Coinvolge gli studenti di tutte le terze medie delle scuole di Campobasso la manifestazione dedicata alla sfida al cambiamento globale. Oggi il via ufficiale alla tre giorni la ‘Teens for climate Hack Campobasso’, l’iniziativa organizzata dall’IIS Pertini-Montini-Cuoco e dal Comune di Campobasso.

Il Teatro Savoia di Campobasso questa mattina – 23 settembre – ha ospitato la cerimonia iniziale del cosiddetto Hackathon che, ha spiegato il dirigente scolastico Umberto Di Lallo, “è una nuova sfida che insieme al Comune di Campobasso, con il quale da mesi stiamo collaborando per strutturare al meglio l’evento, vogliamo condividere con i giovani, gli studenti, e l’intero mondo della scuola e della formazione”.

Presenti al Teatro Savoia anche gli assessori Paola Felice e Simone Cretella.

“Abbiamo iniziato a lavorare insieme all’IIS Pertini-Montini-Cuoco, sin da marzo dello scorso anno nel dettaglio e sulle specifiche di questo evento, – ha dichiarato l’assessore Felice – a partire dai luoghi nei quali si svolgeranno queste giornate, come la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di via Roma e la zona di Monte Vairano. Da parte dell’Amministrazione questo sarà anche un importante momento di confronto diretto con gli studenti sui temi del clima e dell’ambiente.”

“Un progetto innovativo e avvincente che mette al centro l’ambiente, un tema fondamentale. – ha ribadito l’assessore Cretella – Il futuro è delle nuove giovani generazioni e a loro dobbiamo insegnare come curare e tutelare i beni ambientali. Questo genere di eventi ci permette di approfondire e ripensare i nostri stili di vita per riconvertirli”.

Dopo il saluto inaugurale, gli studenti si sono trasferiti presso la sede della Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma in Campobasso dove si sono insediati i diversi team nelle stanze della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea della città per dare il via alla sfida. Nel pomeriggio, sempre presso la Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma, ci saranno momenti di confronto tra studenti e Associazione Noirexist Campobasso (fumetti), così come l’intervento di un esperto in cambiamenti climatici.

Durante questi tre giorni dell’Hackathon che si concluderà il 25 settembre, gli studenti coinvolti, seguiti da mentors e lavorando in teams, saranno chiamati a rispondere con idee creative ed innovative a sfide che potranno interessare vari settori della sostenibilità ambientale e del cambiamento climatico.