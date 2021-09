Sei Torri Bike Team, splendida doppietta nella gara di Filignano

E’ stata una domenica storica, quella di ieri per la Sei Torri Bike Team. Il sodalizio del capoluogo di regione, alla diciottesima gara stagionale ha ottenuto un risultato straordinario, nella Mainarde Bike Race Xc, gara valida per il campionato regionale, specialità cross country.

Il team molisano ha fatto doppietta con Emilio Bontempo e Giuseppe Gennarelli che hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo di categoria M2. Peccato perché il presidente-atleta Bontempo, per soli sei secondi, non è riuscito a strappare la maglia di campione regionale ad un grande Andrea Di Florio. Su un tracciato duro e selettivo ma allo stesso tempo assai spettacolare, i due portacolori della società campobassana hanno fatto valere le proprie qualità ed un’ottima tenuta atletica, indispensabile in queste occasioni dove cuore e polmoni, oltre alla gamba, sono la base per ottenere dei risultati importanti. In una stagione che ha regalato delle belle soddisfazioni in giro per l’Italia, il risultato più importante è arrivato sulle strade di casa con una doppietta che ha confermato l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento e dato una maggiore spinta in prospettiva futura.

“A Filignano abbiamo fatto qualcosa di straordinario – spiega Emilio Bontempo – al cospetto di avversari validissimi su un tracciato eccellente e ricco di insidie. Complimenti alla società organizzatrice e al vincitore di categoria Andrea Di Florio. Siamo tornati a casa felici e con la consapevolezza che sacrifici e duro lavoro portano sempre a delle grandi soddisfazioni. Adesso non ci accontentiamo ma puntiamo ad un finale di stagione in crescendo e da vivere da protagonisti. Ci attendono ancora tanti appuntamenti nei quali cercheremo di toglierci ancora parecchie soddisfazioni”.