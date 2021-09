È morto nelle scorse ore dopo un’agonia di due giorni il 35enne termolese Pierluigi Gianfagna, vittima di un tragico incidente avvenuto sabato scorso 11 settembre sulla Statale 45 dell’Alta Val Trebbia, tra Gorreto e Ottone, in provincia di Piacenza. Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto insieme con alcuni amici quando attorno all’ora di pranzo si è scontrato con un’auto, per cause da accertare.

Il giovane è stato subito soccorso dai sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di Ottone e l’elisoccorso decollato da Parma e in seguito trasferito d’urgenza proprio all’ospedale Maggiore dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione fino a ieri, quando purtroppo non ce l’ha fatta.

Sconvolta la comunità termolese e in particolare familiari e amici del giovane. L’autorità giudiziaria ha lasciato la salma e i familiari del ragazzo hanno potuto organizzare i funerali.

La cerimonia funebre si terrà domani mattina 15 settembre alle 10:30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Termoli.