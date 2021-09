Ristrutturato l’ambulatorio Asrem di via Toscana: locali più moderni e accessibili

I lavori nei locali comunali concessi all’Asrem di Via Toscana sono terminati. Lavori di ristrutturazione e adeguamento messi a punto dall’amministrazione comunale. Si tratta di un riferimento importante per il quartiere San Giovanni, dove si effettuano prelievi, c’è la guardia medica, è stato allestito il punto vaccini per i ragazzini.

“Si è trattato di intervenire per effettuare alcuni adeguamenti logistici dei locali messi a disposizione del Distretto Sanitario di Base, per potenziare e migliorare i servizi e risolvere problematiche legate soprattutto alla suddivisione degli spazi che l’utenza e gli stessi operatori sanitari erano costretti da anni ad affrontare – ha spiegato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina -. I lavori hanno permesso di rinnovare le dotazioni strutturali, ammodernando anche gran parte degli arredi, garantendo soprattutto una migliore accessibilità ai locali.

Qualche anno fa il punto Asrem di via Toscana ha rischiato anche di chiudere, pericolo poi per fortuna rientrato.

Nello specifico, si parla di demolizione e rifacimento di partizioni interne, demolizione e rifacimento di pavimenti e massetti nei servizi igienici, oltre alla sostituzione di apparecchiature idrosanitarie, la rimozione di porte interne. Si è completato il tutto con opere di tinteggiatura e finitura.

“Avevamo preso l’impegno di rendere più funzionale dal punto di vista strutturale il Centro Sanitario di via Toscana – ha sottolineato il sindaco – per poter meglio rispondere alle esigenze dei cittadini che utilizzano i servizi che vengono lì offerti e, con le risorse reperite dalla nostra amministrazione, siamo riusciti ad operare in tal senso di concerto con la stessa Asrem”.