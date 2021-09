Rischio pioggia, il concerto di Antonio Forcione a Guglionesi si sposta al Fulvio

Il Comune di Guglionesi informa che il concerto musicale “ANTONIO FORCIONE THREE SMALL GIGS” del 17 settembre a Guglionesi, a causa delle incerte condizioni meteorologiche, si svolgerà nel teatro comunale “Fulvio” (via Usconio, clicca su geolocalizzazione) alle ore 21.30 e non più in Largo Santa Chiara.

Per maggiori info (green pass) e per l’acquisto del ticket online: https://www.diyticket.it

Antonio Forcione – Three Small Gigs

Acclamato come uno dei musicisti più versatili d’Europa, Antonio Forcione supera gli schemi convenzionali della chitarra avventurandosi in una ricerca che va oltre il linguaggio armonico e melodico.

Con la consapevolezza e la conoscenza del jazz, la sua musica si caratterizza per le innumerevoli influenze brasiliane, spagnole, folkloristiche e nord africane. Ha suonato in ogni angolo del pianeta con musicisti del calibro di Charlie Haden, Trilok Gurtu, Bireli Lagrene, Angelique kidjo, Sarah Jane Morris, Barney Kessel, Dominic Miller, Rossana Casale e tantissimi altri. Ha aperto come solista per John Scofield, Phil Collins, John McLaughlin, Zucchero, Bobby McFerrin, Pino Daniele, Van Morrison.

“Hai un tocco bellissimo” (Paul McCartney)