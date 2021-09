Sono stati appaltati per oltre 90.000 euro i lavori di messa in sicurezza del plesso B della scuola media di via Catania e dell’ex convento dei Cappuccini a Guglionesi. Si tratta di interventi legati ai danni provocati dalle scosse di terremoto avvenute a cavallo del Ferragosto 2018.

Lavori di ricostruzione che in gran parte ancora non sono stati avviati a Guglionesi come nel resto del Basso Molise. In seguito al sisma infatti la sistemazione degli alunni a Guglionesi era stata completamente rimodulata.

Le scuole Primaria e Secondaria di I grado sono state accorpate nel plesso A di via Catania mentre il Liceo Pace che sorge in via Corsica è stato spostato nella scuola di Piazza Indipendenza dove prima c’erano per l’appunto gli alunni delle scuole elementari e medie.

Il plesso B, che in passato ha ospitato le associazioni locali, subirà degli interventi di completamento per ricavare nuove aule e in futuro sarà la sede delle lezioni di otto classi della scuola Secondaria di I grado. La scuola userà anche alcune delle aule dell’ex scuola dell’Infanzia Mimì Del Torto, attualmente chiusa.

Si sblocca quindi l’iter per i lavori, con l’assegnazione dell’appalto in favore della ditta Edilizia Artigiana Camaioni Donato che ha sede proprio a Guglionesi. L’altro edificio che beneficerà dei lavori di messa in sicurezza è invece l’ex Convento dei Cappuccini, la chiesa che sorge proprio di fronte alla villa comunale di Castellara.