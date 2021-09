Riapre al pubblico dopo la riqualificazione la nuova sede del Comune di Palata

Da lunedì 6 settembre riapre al pubblico la nuova sede del Municipio del Comune di Palata.

Dal sisma del 2018, la sede principale del Municipio è inagibile e dopo un primo trasferimento, presso l’Istituto scolastico di via Kennedy, la sede è stata trasferita presso i locali della ex pretura in via Calvario n. 80.

I locali dell’edificio scolastico sono stati ridestinati alla scuola primaria e dell’infanzia, dato che il nuovo istituto scolastico sarà a breve oggetto di intervento di adeguamento strutturale e pertanto tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state trasferite nell’istituto di via Kennedy.

La nuova sede è stata oggetto di intervento di riqualificazione e ristrutturazione per adeguamento degli spazi in base alle esigenze dell’ente ed è stata realizzata una nuova sala consiliare che dal sisma del 2018 non era più agibile, infatti nella sede temporanea di via Kennedy veniva utilizzata la stanza del Sindaco per i consigli comunali.