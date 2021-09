Rally Cassino-Pico, Rivellino resiste e conquista un ottimo piazzamento

Un’altra gara faticosa, un altro ottimo piazzamento per il pilota campobassano Nicola Rivellino che ha partecipato al Rally Cassino-Pico, l’inedito evento valido per la Coppa Rally 7^ Zona che ha racchiuso in un unico evento sportivo tre storici rally della provincia di Frosinone: il Lirenas, il Città di Cassino ed il più antico e famoso in assoluto, Rally di Pico.

Ben 95 gli equipaggi al via, fra cui anche la Peugeot 106 del team supportato da La Molisana, Albanese e Di Biase.

Mentre la metà delle squadre ai nastri di partenza si è ritirata, il driver campobassano è riuscito a conquistare un ottimo piazzamento: 36esimo posto in assoluto, mentre ha raggiunto il sesto piazzamento di classe sui quindici equipaggi che hanno partecipato alla competizione sportiva. Una grandissima immensa per il team molisano che è riuscito a farsi notare anche nella prestigiosa kermesse laziale e che ha inanellato l’ennesimo risultato positivo della stagione.