Raddoppia la capienza dello stadio, entusiasmo dei tifosi: in fila per i biglietti

La risposta di Campobasso alla voglia di calcio e di stadio è anche in questa foto, scattata poco dopo le 17 quando a qualche ora dalla notizia ufficiale del “sì” al raddoppio dei tifosi sugli spalti, è scattata la prevendita dei biglietti.

Tutti in coda, in piazza Pepe, per comprare il tagliando che consentirà di assistere al match Campobasso- Fidelis Andria. Si respira un clima di gioia e soddisfazione. C’è voglia di crescere, tornare a stare insieme e guardare al futuro con una voglia incontenibile di riscatto. Domenica allo stadio saranno presenti 3750 spettatori. La prevendita è iniziata oggi pomeriggio alle 17.

Ma l’acquisto sarà possibile non soltanto a Campobasso presso l’ “Antica Tabaccheria” di Antonio Tizzano (piazza Pepe) e presso le Agenzie Intralot di via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T bensì anche a Isernia e a Teermoli.

A Isernia ci si potrà recare presso il “Risorgimento Caffè” (corso Risorgimento), a Termoli, invece, al “Tabacchi Di Rado” lungo corso Mario Milano.

Dalle 20 sarà invece aperta la vendita online sul sito di “Posto Riservato” a questo link: www.postoriservato.it/showproductlist_sc_4.html?idSpace=13

Questi i prezzi dei biglietti: curva nord 15 euro più diritti di prevendita; tribuna inferiore 20 euro + diritti di prevendita; tribune laterali superiori 35 euro + diritti di prevendita; tribuna centrale superiore 50 euro + diritti di prevendita. Non sono previste riduzioni.

Quanto ai tifosi ospiti invece, si attendono le decisioni del gos in programma domani.

In una nota, la Società del Campobasso precisa che “per l’acquisto dei tagliandi riservati ai tifosi locali non è necessaria la Wolf Card né presso i punti di vendita fisici né online”.

L’appuntamento, dunque, è domenica alle 14.30 in contrada Selva Piana per un esplosione di cori e colori.