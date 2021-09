Quadrangolare “Città di Campobasso”, tutto pronto per l’evento al Palaunimol

La prima uscita di fronte al pubblico amico ha sempre un sapore speciale. Sarà così evidentemente anche per il Circolo La Nebbia Cus Molise impegnato domani nel quadrangolare Città di Campobasso con Napoli, Vis Gubbio e Tombesi Ortona.

Un evento di valore assoluto, utile alla squadra di Marco Sanginario per mettere benzina nelle gambe e provare gli schemi in prospettiva futura, ma vetrina importante per la città di Campobasso e la Regione Molise (che ha patrocinato l’evento) che sarà al centro dell’attenzione di appassionati e addetti ai lavori con lo splendido scenario del Palaunimol a fare da cornice a sfide di grande qualità.

“Abbiamo lavorato sodo per mettere su un evento di valore – spiega il trainer rossoblù Sanginario – credo che la qualità delle squadre che si affronteranno è la dimostrazione di quanto questa manifestazione sia cresciuta in tre anni. Ringraziamo il Napoli, il Gubbio e la Tombesi per aver accettato il nostro invito e siamo sicuri che ci sarà grande divertimento sul parquet oltre a spunti interessanti per tecnici e addetti ai lavori”.

L’attenzione del trainer va poi all’aspetto tecnico della kermesse. “Per noi sarà l’occasione di mettere altra benzina nelle gambe oltre a rendere, se possibile, ancora più solide le basi del gruppo. Abbiamo inserito diversi elementi nuovi e le amichevoli sono utilissime per amalgamarli. Avremo modo di affinare ulteriormente gli schemi al cospetto di un’avversaria di categoria superiore come il Napoli che a mio avviso si giocherà lo scudetto insieme al Pesaro. Al di là della partita singola, credo e spero che sarà una bella manifestazione per chi la giocherà e per chi deciderà di venire a vederla. I ragazzi hanno lavorato sodo, siamo reduci dalla bella apparizione di Manfredonia e vogliamo continuare a crescere”.