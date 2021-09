Programma gestione aziendale: cos’è e perchè è così importante

I processi di gestione delle aziende condizionano in maniera notevole le attività produttive. In ogni settore si assiste a una concorrenza davvero elevata, per questo motivo è importante che ogni azienda sia in grado di controllare il flusso di informazioni in maniera ordinata e selettiva. Ciò è possibile grazie all’utilizzo dei cosiddetti programmi di gestione aziendale, chiamati anche software gestionali.

Software gestionali: cosa sono

Prima di individuare i requisiti che deve avere il programma di gestione aziendale più adatto è fondamentale capire cosa è, in modo tale da scegliere quello che più si addice alle proprie esigenze. Il software di gestione aziendale non è altro che un programma che consente alle aziende, sia grandi che piccole, di automatizzare tutti quei processi di gestione interna. In parole semplici, si tratta di strumenti informatici attraverso i quali è possibile monitorare l’andamento della propria azienda.

Più specificatamente i software di gestione aziendale vengono impiegati per gestire la contabilità, i magazzini, l’analisi di bilancio, la produzione e le risorse (principalmente economiche).

Perché è importante utilizzare i programma di gestione aziendale

Attraverso questi strumenti non solo è possibile organizzare la propria azienda e farla funzionare bene, ma anche creare una strategia laddove fosse necessaria. I programmi di gestione aziendale racchiudono al proprio interno tutte quelle informazioni utili a capire quali sono stati gli obiettivi raggiunti e quali invece devono ancora essere raggiunti.

Molte aziende si avvalgono delle funzionalità di questi programmi per valutare le proprie performance, oppure per controllare le spese sostenute e i guadagni incassati.

Caratteristiche principali dei software gestionali

Un buon software gestione per essere considerato valido deve possedere le seguenti caratteristiche:

– Document Management System: attraverso questa funzione, nota come Servizio DMS, tutti i dati sensibili relativi all’azienda sono protetti grazie a sistema di sicurezza elevati. Essa inoltre consente di inoltrare, catalogare e scansionare tutta la documentazione in formato digitale.

– Sistema ERP (Enterprise Resource Planning): si tratta di una funzione utile attraverso la quale vengono semplificati i processi interni dell’azienda e i rapporti con i fornitori e i clienti. I dati vengono rielaborati senza errori e possono essere condivisi fra tutti i settori dell’azienda.

– Business Intelligence: consente di raccogliere in maniera ordinata tutte le informazioni che sono presenti all’interno del database dell’azienda. Queste poi vengono elaborate, analizzate e riorgranizzate in modo semplice, cosicché aumentarne il grado di presentazione. Per accedere a questa funzione non è necessario installare un programma apposito, ma basta utilizzare il browser attraverso cui si è soliti navigare (Safari, Chrome, Firefox…).

– Licenza d’uso e soluzione SaaS: attraverso questi due elementi, il programma di gestione aziendale può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo che possiede l’accesso a internet e offre maggiore sicurezza in termine di protezione dei dati.

Aspetti positivi dei programmi di gestione aziendale

Uno dei motivi principali per cui molte aziende decidono di integrare nella propria attività i software gestionali, è la loro capacità di de-materializzare il cartaceo. Favorendo dunque la digitalizzazione di tutta la documentazione, oltre a velocizzare i processi di gestione, vengono abbattuti notevolmente i costi di stampa.

Oltre a ridurre queste spese, un programma di gestione aziendale permette di dire addio definitivamente a schiere di scaffali ricolmi di carte e a gestire in maniera più ordinata e schematica tutta quella documentazione necessaria ai fini dell’attività.