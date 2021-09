Primi test per il Vastogirardi: 3-3 con la Primavera Benevento e sconfitta col Formia

Sabato 4 settembre convincente prova per il Vastogiradi che, nell’allenamento congiunto con la primavera del Benevento, ha portato a casa un interessante 3-3.

Gli undici di mister Prosperi, in maglia verde, sono stati:

1 – Guerra

2 – Pistillo

3 – Sganzerla

4 – Secondo

5 – Montuori

6 – Guadalupi

7 – Coia

8 – Capone

9 – Ahmetaj

10 – Guida

11 – Donatelli

per il Benevento invece mister Scarlato ha schierato:

1 – Tartaro

2 – Riccio

3 – Sena

4 – Prisco

5 – Veltri

6 – Brocca

7 – Rossi

8 – Pellegrino

9 – Sorrentino

10 – Agnello

11 – Umile

Tanti altri però i ragazzi che hanno avuto l’occasione di scendere in campo e mettersi alla prova contro i valevoli avversari.

Estremamente equilibrata la gara, che si chiude al primo tempo con un 1-2 a favore del Benevento, col punto della bandiera segnato da Guadalupi allo scadere su rigore. Scatto d’orgoglio nella seconda frazione quando i Gialloblu rispondono colpo su colpo e si riportano sul 3-3 grazie a Sganzerla e Guida. Per il Benevento i marcatori sono stati invece Sorrentino, Rossi e Malva.

Termina invece sul 1-2 la seconda amichevole in casa dei gialloblù contro l’Ssd Formia serie D.

Gli undici di mister Prosperi sono stati:

1 – Carriero

2 – Ruggieri

3 – Stranieri

4 – Semeraro

5 – Acunzo

6 – Irace

7 – Minchillo

8 – Della Ventura

9 – Salatino

10 – Mingiano

11 – Cardinale

per il Formia invece mister Amato ha schierato:

1 – Zizzania

2 – Doriano

3 – Di Vito

4 – Padovano

5 – Ioio

6 – Puzone

7 – Niang

8 – Gargiulo

9 – Durazzo

10 – Zonfrilli

11 – Baglione

Con la partita odierna si conclude ufficialmente il ritiro e tutti i ragazzi hanno avuto modo di mostrarsi in campo con un buon minutaggio. Questo è il momento più delicato dell’anno e la squadra ne esce a testa alta con due ottime gare condotte con grande spirito in campo.

Nonostante il risultato la gara è stata estremamente equilibrata e molto combattuta fino all’ultimo secondo. Il primo tempo si chiude sul pareggio, con reti di Zonfrilli al 28″ e di Mingiano al 36″ su ottimo assist di Cardinale. Parte in salita per il Vastogirardi la seconda frazione di gara con Baglione che segna al 47″, ma i Gialloblu rispondono con grande forza collezionando diverse belle occasioni e costruendo un ottimo gioco sotto la guida energica di Prosperi.

Ora la testa è tutta rivolta alla Coppa Italia che si giocherà il 12 settembre: non c’è ancora l’ufficialità dell’avversario ma la preparazione è già in corso e le intenzioni per far bene sono tante. Sarà una prova sul campo importante prima della partenza del campionato di serie D, prevista per il 19 settembre.