Sette profughi afghani sono stati accolti da ieri sera 3 settembre nel rifugio ‘Isola felice’ gestito dalla Misericordia di Termoli in via Biferno. Si tratta di una piccola parte dei circa 60 migranti dall’Afghanistan che il Molise accoglierà in questi giorni secondo la ripartizione effettuata dal Ministero dell’Interno.

A Termoli sono arrivati sette uomini, tutti i giovani, compresi due minorenni. Vengono descritti dai volontari che li stanno assistendo in queste ore in buone condizioni di salute. ‘Isola felice’ è una struttura che esiste da diversi anni nella sede della Misericordia, pensata inizialmente per accogliere i senzatetto, i quali però da circa un anno hanno trovato sistemazione nell’ex caserma dei carabinieri in via Martiri della Resistenza.

In passato è stata usata anche come struttura di accoglienza temporanea per quarantene Covid dei senzatetto, nonché per altre emergenze. Attualmente risulta disponibile all’accoglienza e si è quindi candidata per assistere i profughi afghani.

Nelle prossime ore è prevista una riunione fra i vertici della Misericordia e il Comune di Termoli, compreso il sindaco Francesco Roberti, per l’organizzazione dell’accoglienza di queste persone scappate da Kabul dopo che i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan in seguito alla ritirata delle truppe americane.

Dovrebbero essere definiti anche dei percorsi per facilitare l’integrazione degli afghani sul nostro territorio. Secondo gli accordi fra la Misericordia e la Prefettura di Campobasso, gli afghani potrebbero rimanere a ‘Isola felice’ fino al prossimo dicembre ma l’intera organizzazione è ancora in divenire. Non è previsto che giungano altri profughi nella struttura della Misericordia ma non si esclude che potrebbero esserci invece altri arrivi gestiti da associazioni differenti.

Anche questa volta il Molise dimostra di essere pronto a fare la propria parte nell’accoglienza di chi ha più bisogno in un momento di grave difficoltà.