Oltre cento le persone che hanno scelto di farsi controllare i valori della glicemia nel sangue nel corso dell’evento per la prevenzione del diabete, organizzato ieri 12 settembre dal Club Lions Tifernus di Termoli.

Il service, in linea con il Lions Club International, in collaborazione con il Centro Diabetologico di Termoli/Larino guidato dal Dottor Alfredo Puntillo e con il fondamentale supporto dei volontari della Misericordia di Termoli, hanno eseguito in Piazza Monumento a Termoli, gli screening gratuiti per misurare glicemia e pressione arteriosa.

L’evento, come ogni anno, si è posto come obiettivo quello di aiutare la lotta contro questa malattia cronica. Una patologia che colpisce milioni di persone di tutte le età e che viene considerata una vera e propria emergenza sanitaria mondiale che non risparmia il Molise.

Insomma, un altro momento importante che i Lions Tifernus di Termoli, quest’anno capitanati da Vincenzo Ferrazzano, hanno condiviso rispettando il loro motto “We Serve”.