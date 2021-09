Perde il controllo dell’auto e si ribalta, due persone in ospedale

Incidente stradale questa sera – lunedì 27 settembre – poco dopo le 23 lungo via Scardocchia a Campobasso. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo all’altezza dell’incrocio con via Manzoni ed è finito sullo spartitraffico, capottandosi senza coinvolgere altri veicoli.

Le due persone che si trovavano all’interno della vettura sono state soccorse da alcuni passanti che hanno allertato il 118 e la polizia stradale. Sono quindi state assistite dal personale medico e trasportate al Cardarelli per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della macchina e della sede stradale. Fortunatamente le condizioni del conducente e del passeggero non sarebbero gravi. Sull’incidente sono in corso i rilievi della polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica del sinistro per stabilire eventuali responsabilità.